Fontes do confidenciaram que o insucesso do show de Chitãozinho e Xororó foi culpa dos organizadores: o vereador Rodrigo Coelho (PTB), do empresário e esposo da chefe de gabinete da prefeita Lucimar, Leonardo Leão e do secretário Adjunto de Cultura de Cuiabá, Júnior Leite. O evento teria sido organizado pelo trio, com emendas parlamentares no valor de mais de R$ 500 mil, destinadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho e de Gilmar Fabris.

Segundo fontes do , o trio teria ficado encarregado do evento e não deixou ninguém dar palpite. Fontes asseguraram que alguns vereadores tentaram mudar o show para Couto Magalhães, argumentando que a distância poderia prejudicar, mas foram vencidos. O fiasco foi tão grande, que a prefeita Lucimar Campos e o esposo, Jaime Campos não compareceram ao evento. O “minguado” público rendeu notícia nacional em diversos veículos. A piada no Paço Couto Magalhães é que apenas 150 pessoas foram convidadas para combinar com os 150 anos de VG. Eta povo criativo!