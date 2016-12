A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, em entrevista ao programa SBT Comunidade, disse que não há nenhuma prova concreta contra o governador Pedro Taques (PSDB), e por isso, é necessário ter cautela com as denúncias de que o empresário Alan Malouf operou um esquema de “caixa 2” na campanha do tucano. As denúncias foram feitas pelos empresários Giovani Guizardi e Alan Malouf, durante depoimento prestado Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

“O que tem são os depoimentos dos empresários ao Gaeco. Ao juízo ainda não chegou nenhum documento” afirmou a magistrada.