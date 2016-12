A prefeita Lucimar Campos (DEM) deveria neste decreto 'anticorrupção' que assinou para barrar esquema na Prefeitura de Várzea Grande, inserir mais um item, proibindo esposa de secretário e esposo de assessora ou chefe de gabinete participar de licitação. De acordo com o Decreto 77/2017, a democrata criou uma cláusula contratual denominada “Anticorrupção”, que segundo a publicação, será obrigatória na inserção no termo de parceria, contrato de aquisições de bens, contratação de serviços, a serem firmados ou já foram celebrados com a Prefeitura Municipal.

Observação: Mesmo que a empresa esteja em nome de outras pessoas, como é o caso de uma que recentemente venceu uma licitação na Prefeitura. Pois não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Fica a dica!