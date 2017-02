OAB/MT Advogados fazem ato em defesa das prerrogativas

Na tarde de ontem (23), na OAB/MT teve de tudo um pouco. A classe unida em torno da defesa das prerrogativas dos advogados que foi duramente ofendida com a prisão de um ex-presidente da Ordem. Se não fosse pela presença do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) ninguém ia perceber que o ex-presidente foi preso e está sendo acusado de crimes praticados como secretário de Estado na gestão do ex-governador Silval Barbosa, que também está preso. Se o ex-governador estivesse solto certamente estaria presente no ato de repúdio.