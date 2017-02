Morreu nesta segunda-feira (12.02), aos 52 anos, Gildeci Oliveira da Costa - popular Gil. Ele estava internado e lutava contra um câncer há mais de um ano.

Ele comandou a Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Cuiabá (Aspojuc), muitos anos, foi o idealizador do Sicoob Credijud. A cooperativa nasceu do sonho de criar uma instituição financeira voltada exclusivamente para os servidores do Poder Judiciário. Ele foi também suplente de vereador na Capital e chegou a assumir a vaga de Lueci Ramos.

Gil será velado na Capela Jardins, a partir da 11 horas e será sepultado no Cemitério Parque das Nações, no Jardim Imperial, em Várzea Grande.