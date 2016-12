A Unidade de Pronto Atendimento, do bairro Ipase – UPA IPASE, foi credenciada pelo Ministério da Saúde, conforme ato publicado no Diário Oficial da União do último dia 27 de dezembro.

Com o credenciamento, a UPA IPASE passa a receber recursos federais, ou seja, o governo Federal passa a participar financeiramente com a manutenção dos serviços de atendimento prestados para a população por meio do Sistema Único de Saúde(SUS) e que funciona de portas abertas.