A Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira (22.02), um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.905. Como nenhum acertador ganhou o prêmio sorteado no último sábado (18.02), apenas os acertadores da quina e quadra foram premiados. O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília). A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País.