Samira Aparecida Mendonça de Barros, filha do ex-diretor do Ciretran de VG e atual servidor da Prefeitura de Várzea Grande, Gonçalo Sávio de Barros, o "Chalo Burba" teve habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Samira é servidora do Detran em VG, e está presa acusada de comandar esquema de fraudes e cobrança de propina de vistoria veicular. Ela e o marido foram presos na operação “Hidra de Lerna”. O marido dela, Fábio Antônio Pinto, além de ter uma empresa de despachante a FC, era também lotado no gabinete do vereador do DEM, João Tertuliano de Barros – popular Joãozito. Na Câmara de VG, o comentário é que Fábio era servidor “fantasma”. Coisas de VG!