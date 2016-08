A juíza da 20º Zona Eleitoral de Várzea Grande, Ester Belém, não tem economizado “puxada de orelhas” em advogados por conta do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Depois de “puxar as orelhas” dos advogados da Coligação Mudança com Segurança para tomarem conhecimento do NCPC. Desta vez, a magistrada “puxou as orelhas” dos advogados da Coligação “Pra Avançar e Melhorar”, também por conta do NCPC. Ela está se irritando com os advogados, que não estão estudando as mudanças no Novo Código, pois tumultuam o trabalho da magistrada e não fica bem para os advogados.