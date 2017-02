Hoje (23.02) o jornalista Carlos Chagas faz uma analise sobre a sabatina de Alexandre de Moraes (indicado ministro no STF) na Comissão de Justiça do Senado. O artigo denominado "Fantasias verbais" relata o despreparo dos senadores, e Mato Grosso recebe uma homenagem, embora sem citar o nome do parlamentar, o autor lembra da introdução das perguntas do senador José Medeiros (PSD/MT) que demonstrando despreparo fala da luta da Sucuri com o Jacaré no pantanal de Mato Grosso.

Chagas afirma: “Carnavalesco, o espetáculo não foi. Triste, certamente. Falamos da sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, terça-feira. Durou mais de dez horas, quando os senadores confundiram o ex-ministro da Justiça com um candidato à presidência da República, interrogando-o sobre as mais variadas questões nacionais. Já se sabia do resultado, pela aprovação do depoente. Assim, com as exceções de sempre, Suas Excelências o interrogaram sobre tudo, mas de forma lamentável. Surgiu até um confronto inusitado entre a sucuri e o jacaré.” Confira na íntegra: http://www.diariodopoder.com.br/artigo.php?i=50614242936