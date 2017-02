Reprodução Regras para comentários no VG Notícias

Aprovamos os comentários em que o leitor expressa sua opinião, ainda que divergente das apresentadas por autores e/ou entrevistados em reportagens, artigos, colunas, vídeos, fotos e demais conteúdos do site.

O que não aprovamos

• Termos vulgares e palavrões: Dos leves aos mais pesados, TODOS são vetados

• Ofensas: vetados comentários ofensivos a qualquer parte: VG Notícias, repórteres, colunistas, entrevistados, outros leitores etc. São considerados ofensivos comentários que, de alguma forma, tentem desqualificar moralmente seu alvo

• Dados de terceiros: mensagens que incluem informações pessoais do autor ou de terceiros (e-mail, telefone, RG etc.)

• Links: mensagens que incluem endereços de outras páginas da web

• Comentários fora do contexto: mensagens que não façam qualquer referência à matéria em questão

• Comentários ininteligíveis ( impossível compreensão)

Obs: Erros de português não impedirão a publicação de um comentário – a menos que as incorreções o tornem ininteligível. Os erros não devem ser corrigidos para publicação.