Depois de ser advertido em um processo administrativo disciplinar pela Prefeitura de Várzea Grande, o Inspetor de Tributos do Município, Ricardo Guim resolveu colocar no ar seu próprio site de notícias. O endereço do site é www.pratocheiomt.com.br e entrou no ar nesta quinta-feira (09.02).

O site terá enquete, que permitirá o internauta expressar suas opiniões sobre os mais diversos assuntos relacionados. O Inspetor de Tributos disse ao VG Notícias que seu site é para dar vós aos servidores públicos municipais de Várzea Grande.