Guarda Municipal de VG realiza teatro de fantoches nesta segunda (06)

Com o tema "Lei Maria da Penha “guardando e defendendo Maria da Penha”, a Guarda Municipal de Várzea Grande, retoma o projeto social 2017, por meio do teatro de fantoches. A apresentação inicia nesta segunda-feira (06.03), no Centro Educacional Abdala José de Almeida, a partir das 14horas, no bairro São Mateus. O evento é aberto ao público.