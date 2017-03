VG Notícias Conversa Whats

O presidente da Câmara de VG, vereador Chico Curvo (PSD) terá muito trabalho pela frente, começando por “educar” os servidores comissionados de sua equipe e avisando-os que são servidores públicos e não donos da Casa de Leis. Em um grupo de whatsapp de coordenadores e assessores da Câmara, um servidor reclamou que foi ao setor de Recursos Humanos para resolver uma questão salarial, porém, foi barrado na entrada do setor e enxotado com palavrão de baixo calão, pelo gerente do Almoxarifado, que estava no RH no momento. A coisa na Câmara está pior do que a população de VG imagina, o nível que já não era bom, parece que despencou! Será que tem conserto Chico? Confira o belo diálogo.