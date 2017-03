Ex-procurador de Várzea Grande revelou ao VG Notícias que diversos processos de cobrança que tramitam na Prefeitura de VG estão eivados de falsidade, e promete identificar os processos e as falsidades ao Ministério Público. E segundo ele, grande empresário da construção civil será atingido. Ele diz ainda, que são processos que tramitam há anos aguardando o município pagar, mas que tem muita coisa errada por trás. Alguns até já foram pagos em gestões passadas. O ex-procurador afirmou que conhece cada folha fraudada do processo, com o "dedo" de servidor e ex-servidor. Vamos aguardar!