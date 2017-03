Ao assumir o comando da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, o vereador Chico Curvo (PSD), que há mais de 20 anos era mero “telespectador” dos assuntos da Mesa Diretora, e teve a oportunidade de virar “protagonista” em 2017, declarou que faria uma gestão transparente, colocaria ordem na Casa e faria uma gestão “econômica”, com gastos pautados apenas nas necessidades do Legislativo.

No entanto, passados mais de dois meses de sua gestão, o “protagonista” Chico Curvo tem feito ao contrário do prometido. Chico não dá transparência em suas ações, não trabalha visando na economicidade e não conseguiu colocar a Casa em ordem.

Vejamos: Chico contrata sem transparência, não dá publicidade no tipo de licitação escolhida, se é dispensa, ilegitimidade, etc; Chico paga para empresa ACPI Assessoria, Consultoria, Planejamento & Informática alimentar o Portal Transparência, porém, a empresa vem recebendo mais de R$ 37 mil mensalmente e não está fazendo o serviço; Chico contrata um escritório de advocacia para prestar serviço de consultoria à Casa de Leis, mesmo tendo em seu quadro um procurador Jurídico, advogado Osmar Milan Capilé, que recebe mensalmente R$ 6.100,00 para desempenhar a função; Chico manda fazer reforma na Câmara municipal mas ninguém soube dizer quem pagou pela conta, sem falar no papel de parede e na Verb Indenizatória de 200% do salário de vereador para ele "ajudar a população na compra com medicamento e festas beneficentes", e por aí vai os vários deslizes de Curvo como presidente da Mesa Diretora.