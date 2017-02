VG Notícias Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB)

Após o carnaval poderá ter a primeira mudança no secretariado do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB). Segundo fontes do VG Notícias, Emanuel Pinheiro não está muito satisfeito com atuação do secretário de Cultura, Esporte e Turismo. Tudo indica, que o gestor não está correspondendo as expectativas do peemdebista, que espera mais atuação de sua equipe. É isso ai!