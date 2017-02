A Organização Criminosa - Orcrim - que atuava na gestão do ex-governador Silval Barbosa–conforme os autos, foi prejudicada pela temporada de chuva em Mato Grosso. Entre os meses de dezembro 2013 e fevereiro de 2014, as inserções fraudulentas ficaram prejudicadas por conta do período de chuvas, quando as Patrulhas não trabalham frequentemente e não havia como justificar o abastecimento de combustível. Bom, se fosse neste período que as chuvas estão acima da média esperada, a "propina" da Orcrim seria "pobrinha", já que muitos municípios estão alagados e as viaturas não estariam tanto nas ruas assim. Coitados, quanto "prejuízo" da Orcrim!