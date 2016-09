A primeira-dama de Cuiabá, Virgínia Mendes “puxou a orelha” de um assessor do prefeito Mauro Mendes (PSB) que vem tentando veicular o gestor à candidatura do deputado Wilson Santos (PSDB) à Prefeitura de Capital.

De acordo com interlocutores ligados à campanha do parlamentar, Virgínia não teria ficado contente com postagens de facebook onde constava a foto de Wilson e de seu esposo. A primeira-dama não ficou contente com as publicações e teria ordenado para que o assessor deixasse de fazer novas publicações daquela natureza.