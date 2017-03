Marcelo Odebrecht disse que se sente um "bobo da corte". É natural tal sentimento, porque os políticos que ele gostosamente lubrificou estão flanando por Brasília com jatos da FAB, enquanto ele tem que ficar pedindo esmola para o japonês da Federal. No entanto, como bem observa Bernardo Mello Franco, tendo usufruído as delícias da promiscuidade, o príncipe dos empreiteiros não foi um "otário". De fato, "o papel de bobo ficou reservado para o eleitor".