Na página do VG Notícias no Facebook, moradores estão indignados com a situação precária de alguns bairros do município.

Em matéria intitulada: "Mais um bairro de VG é revitalizado pela Prefeitura Municipal”, onde cita a revitalização do bairro Jardim dos Estados, e que o próximo a ser atendido pelo projeto “Uma Várzea Grande melhor para a Nossa Gente” será o “Agua Limpa”, os seguidores do VG Notícias deixaram suas indignações por meio de comentários e pediram que os gestores do município olhem por alguns bairros esquecidos pelo Poder Público. Fica a dica à prefeita Lucimar Campos (DEM). Confira alguns comentários dos seguidores na íntegra, ou seja, sem edição do site:



Valquiria Falquetto: (SIC) Bairro jardim ikarai. Tenho vergonha de trazer visitas aqui para casa, pois não tem lugar de passar. Crianças para ir a escola passa por esgotos. Excelentíssima prefeita esta uma vergonha, deixo aqui meu convite para a senhora vir até o bairro.

Alessandra Galante: (SIC) Enquanto isso os bairros que não tem asfalto continua na mesma ## jardim esmeralda ## um bairro que é muito visitado em época de eleição porque ao invés de investir dinheiro em pintar meios fios e plantar árvores não investe em asfalto como foi prometido aqui as ruas não presta isso sim tem que ser olhado ## prefeita ## precisamos de vcs também em nosso bairro olha pela população dos bairros que mais nessecita

Mari Terezinha: (SIC) O Jardim Paula 2 está esquecido á mais de trinta anos q moro lá e nada de asfalto nas ruas. Mas o famoso IPTU chega todos os anos parabéns dona Lucimar!!!!

Fernando Arruda: (SIC) No meu bairro no papel tá asfaltado..Porém a rua está no o barro nunca foi asfaltado...Sem falar que o esgoto está derrubando meu muro...Já reclamei..Chamei reportagem...Fui na prefeitura...Fiz de tudo...E no final das contas...Estou sem esperanças

Carmo Do Carmo: (SIC) Cohab Cristo Rei muitos anos abandonada,fizeram lambreka na Rua B,antes das eleições, até hj ñ voltaram!

Fatima De Souza Martins: (SIC) Acho engraçado que só olham sempre pro Jardim Glória. .? Imperial... olhem pro Costa Verde onde não é asfaltado....cheio de buraco e lama.....acordemmmmm povo!!! Não me faça arrepender de ter votado em vc prefeita aaa aaa! !!!!!!!!