Advogados que no passado eram como irmãos, e que transitavam livremente na Prefeitura de Várzea Grande, hoje se odeiam. Os dois ex-servidores públicos de Várzea Grande estão em guerra. Um recebeu e não pagou honorários ao outro. Essa história vai acabar no Ministério Público. Quem vai ganhar com isso é Várzea Grande.