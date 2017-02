Artigo na mídia veiculada neste domingo (19.02) sobre propaganda "gratuita" na tv de um determinado partido termina com a seguinte frase: "São craques na arte do ludibrio. E isso, sem dúvida, tem peso nas urnas." Isto foi comprovado em Varzea Grande, na última eleição, quando um candidato a vereador usou a foto do irmão famoso, na propaganda eleitoral para enganar o eleitor. Depois ao ser processado e correndo o risco de perder o mandato, a defesa do político disse que quem se deixou enganar é analfabeto. Pura verdade, porque a maioria da população não tem tempo de se informar sobre política porque passa a maior parte do tempo trabalhando, enquanto políticos estudam um jeito de ludribriá-los.

