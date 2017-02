Instrução Normativa do Ministério do Trabalho, publicada nesta sexta (17.02) no Diário Oficial da União (DOU), determina que servidores e empregados públicos deverão pagar contribuição sindical.

Segundo consta na instrução, os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual Municipal, Direta e Indireta, deverão recolher a contribuição sindical prevista no artigo 578, da CLT, de todos os servidores e empregados públicos, observado o disposto nos artigos 580 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho.

A contribuição sindical deverá ser recolhida, de uma só vez, anualmente, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho.

Conforme a norma, há necessidade de uniformizar o procedimento de recolhimento da contribuição sindical, prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pela Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

“Acórdão proferido no MI 1.578, do Supremo Tribunal Federal concluiu que "é certo que o plenário do STF já sedimentou entendimento no sentido de que a regra constitucional prevista no art. 8º, IV, da CRFB reveste-se de autoaplicabilidade, de modo a dispensar uma suposta intermediação legislativa que lhe desse concretude. É dizer: o texto constitucional é bastante para que o comando irradie, desde logo, todos os seus efeitos” diz instrução.