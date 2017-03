O vereador Márcio Martins (PR) apresentou projeto de lei que reserva 2% das vagas de concursos públicos municipais de Fortaleza para transgêneros e transexuais. O intuito do projeto é dar “justiça social” a transgêneros e transexuais, que não conseguem entrar no mercado de emprego formal. “Cotas para travestis e transexuais não são privilégios".

De acordo com o vereador, o intuito é mostrar que essas pessoas não são inferiores aos outros. “O preconceito que elas sofrem é tão absurdo, a humilhação e a segregação é tão latente, que algo prático deve ser feito além de lamentos. Elas não conseguem empregos, e daí vem a necessidade da atuação do poder público para a inseri-las no mercado de trabalho formal”, completa.

Segundo Martins, a transfobia é uma realidade latente e escancarada. “Pessoas como eu, héteros, pais de família, estão somando contra essa crueldade. Quantas professoras travestis nós conhecemos? Quantos vendedores? Motoristas? Médicos? Advogados?”, questiona.