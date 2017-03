Um golpe por e-mail tem monitorado a movimentação de quem tenta ver saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Logo após que o saque em contas inativas é feito, uma mensagem eletrônica informa que há R$ 5.850,30 na conta do destinatário. Ao abrir o link, automaticamente é instalado um programa para monitorar a conta do beneficiário.

O e-mail encaminhado pelos criminosos vem intitulado de "EXTRATO FGTS 2017". Segundo informações do G1, pelo fato de a mensagem conter o valor exato do saldo, muitas pessoas têm caído no golpe. A reportagem ainda ressalta que é possível visualizar quanto tem na conta, mas o banco não envia mensagens sobre o assunto.

“A pessoa deve ter muito cuidado, porque os oportunistas, nessas horas, se aproveitam da situação”, alertou o superintendente Regional da Caixa Clayton Rosa.