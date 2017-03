Uma mulher perdeu o bebê depois de ser espancada por uma comerciante em Sátiro Dias, no interior da Bahia. Identificada como Maria, a jovem estava grávida de cinco meses e ficou internada no hospital municipal durante o carnaval para se recuperar do aborto. Motivada por uma dívida, a agressão foi registrada em vídeo, compartilhado nas redes sociais ao lado de mensagens de indignação de internautas.

Segundo investigadores da Delegacia de Sátiro Dias, apesar de relatos e denúncias de moradores, a vítima ainda não registrou queixa formal contra a agressora. Os agentes esperam a mulher na tarde desta segunda-feira (06.03), mas ainda não sabem se a vítima estará recuperada do aborto.

A polícia não foi acionada para parar a briga. Mas, mesmo sem um boletim de ocorrência, que daria início à apuração policial, os investigadores recolheram informações de que não era a primeira vez que a comerciante procurava a vítima para cobrar uma dívida. Desta vez, Maria teria dito que não pagaria. A agressora, identificada apenas como Gabriela, então recorreu à violência e fugiu para Salvador no dia seguinte.

Moradores enviaram aos policiais o vídeo da agressão na Praça da Liberdade, no Centro da pequena cidade. Nas imagens, é possível notar que a agressora desfere golpes principalmente na região do útero da vítima — o que, segundo os investigadores, mostra que Gabriela tinha a intenção de interromper a gravidez de Maria. Depois, um homem aparece para segurar a agressora.

Os agentes ressaltam que o autor da filmagem também responderá por ter incentivado e compactuado com a agressão. Caso seja formalizada, a ocorrência fica a cargo do delegado Gustavo Dias, titular na Delegacia de Sátiro Dias.