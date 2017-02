Reprodução Médicos ironizam estado de saúde da ex-primeira-dama, Marisa Letícia

A médica reumatologista, Gabriela Munhoz, de 31 anos, compartilhou em grupo de WhatsApp informações sigilosas sobre o diagnóstico de Marisa Letícia, internada desde o dia 24, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Após a quebra de sigilo, médicos escreveram mensagens de ódio em resposta.

O grupo do WhatsApp, intitulado "MED IX", é composto por médicos que se formaram na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no ano de 2009. Ao saber do quadro clínico grave de Dona Marisa, o neurocirurgião Richam Faissal Ellakkis escreveu “esses fdp vão embolizar ainda por cima”, se referindo ao procedimento que fecha um vaso sanguíneo com o objetivo de diminuir o fluxo de sangue em um determinado ponto.

“Tem que romper no procedimento. Daí já abre pupila. E o capeta abraça ela”, completou.

De acordo com o Globo, quando Gabriela afirmou que a ex-primeira dama não tinha ido, até o momento, para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o médico residente em urologia Michael Hennich, escreveu "Ainda bem!". A médica reumatologista respondeu com risadas.

Ao jornal, Michael declarou que não desejava ironizar a gravidade da situação de Dona Marisa. O médico residente disse que estava se referindo a um erro do corretor ortográfico, que corrigiu UTI por URO - referente à urologia.

"Eu disse ainda bem que ela não foi para a URO. Motivo: teria ido por engano para a especialidade errada. Não falei UTI", afirmou.