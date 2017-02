De acordo com uma pesquisa do Catraca Livre, 491 mulheres (82,8%), de um total de 593 participantes, afirmam já ter sofrido assédio sexual durante o Carnaval. Mais um caso aconteceu neste sábado, 25, com duas mulheres que participavam do Bloco 77 - Originais Do Punk, na zona oeste de São Paulo.

Os organizadores do bloco expulsaram o homem do cortejo logo que foram avisados da situação. "Ele estava passando a mão e tentando agarrar duas meninas que são do bloco", explicou Anderson Boscari, um dos organizadores do cordão ao Catraca.

"Quando soube, membros da equipe de apoio já estavam tirando o cara, o problema é que ele não queria sair", disse. Além deles, muitas pessoas que estavam próximas também pediram a saída do homem. O organizador afirmou que "O Bloco 77 não vai tolerar nenhuma atitude desse tipo".

Campanha #CarnavalSemAssédio

Pelo segundo ano consecutivo, o Catraca Livre promove a campanha #CarnavalSemAssédio com o objetivo de lutar por respeito na folia e pelo fim da violência contra a mulher. Quem está com a gente: a revista "Azmina" e os coletivos "Agora é que são elas", "Nós, Mulheres da Periferia" e "Vamos juntas?".