Um homem de 39 anos morreu após ser baleado por um sargento da Polícia Militar durante o o circuito de carnaval de Salvador. O incidente aconteceu na noite de sábado (25). O folião foi levado para Hospital Geral do Estado (HGE), mas morreu na madrugada deste domingo (26). As informações são do G1.

De acordo com o site, o homem foi baleado perto de um camarote na Barra, área nobre da capital baiana. O sargento da PM José Eduardo Neves Rodrigues, da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, foi preso em flagrante.

Em depoimento na delegacia, Rodrigues ter atirado em legítima defesa após uma tentativa de assalto. A arma usada no crime foi apreendida, e o sargento permanece detido.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o homem morto respondia a cinco inquéritos por arrombamento, um por porte ilegal de arma de fogo, e outro por tráfico de drogas.