A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio da portaria 19/2017, publicada nesta sexta (17.02) no Diário Oficial da União (DOU), reconheceu a situação de emergência de Campo Novo do Parecis (444 km ao Norte de Cuiabá) e mais oito municípios afetados por desastres naturais.

No caso de Campo Novo do Parecis, o desastre foi as inundações no município, que na semana passada foi registrado que em 48 horas choveu mais do que o previsto para o mês todo, foram 310 milímetros de chuva. O governo do Estado estima que três mil pessoas foram atingidas pelo alagamento na cidade.

Além de Campo Novo, a Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em Olho d`Água Grande (AL) devido à seca, em Lafaiete Coutinho (BA) devido à estiagem, Manoel Vitorino (BA), devido à seca, Remanso (BA) devido à estiagem, Catalão (GO) devido às chuvas intensas, Xinguara (PA) - doenças infecciosas virais, Cunhataí (SC) - enxurradas e Francisco Morato (SP) - chuvas intensas.