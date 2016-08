Foi lançado concurso público para preenchimento de 82 cargos vagos de procurador da República. O edital (14/2016), foi publicado no Diário Oficial da União que circula nesta segunda-feira (29.08).

Conforme consta no edital, estarão abertas, pelo prazo de 30 dias, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital, as inscrições para o 29º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República.

O concurso, segundo edital, será regido pela Lei Orgânica do Ministério Público da União (Lei Complementar nº 75, de 20/05/1993) e pelas normas constantes da Resolução nº 169, de 18 de agosto de 2016, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, doravante referida como Regulamento do Concurso.

O concurso destina-se ao preenchimento de 82 cargos vagos, em diversas Procuradorias da República, entre elas, Mato Grosso, com uma vaga na Procuradoria de Juína. Clique e confira edital.