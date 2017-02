Com resultados insatisfatórios, lote do medicamento genérico Paracetamol, fabricado pela empresa Greenpharma Química e Farmacêutica, teve sua venda e uso proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Conforme Resolução da Anvisa, publicada na edição desta terça (21.02) do Diário Oficial da União (DOU), laudo de análise fiscal feito no medicamento, emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/SC), apresentou resultados insatisfatórios nos ensaios de análise de aspecto, por apresentar solução de coloração amarelo escuro e com formação de cristais insolúveis, bem como resultados insatisfatórios para os ensaios de determinação de volume, por apresentar volume médio inferior ao volume declarado, e de doseamento, por conter teor abaixo da quantidade declarada de paracetamol.

Devido ao resultado insatisfatório, a Anvisa determinou, como medida de interesse sanitário, em todo o território nacional, a suspensão da distribuição, comercialização e uso do lote 615 (Val 11/2017) do medicamento genérico PARACETAMOL 200 MG/ML solução oral gotas 15 mL, fabricado por Green Pharma Química e Farmacêutica Ltda.

Além disso, determinou que a empresa promova o recolhimento do estoque existente no mercado.