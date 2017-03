Se você quer despachar bagagens sem ter que pagar a mais por isso, restam apenas oito dias para garantir sua passagem aérea.

A partir da terça-feira (14.03), quem comprar passagens de avião terá de arcar com custos extras, segundo resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Até a segunda-feira (13.03), independentemente da data do embarque, o direito a voar com malas continua gratuito.

Atualmente, a franquia de bagagens é de um volume de 23 quilos nos voos domésticos e de dois volumes de 32 quilios nos internacionais. A Anac defende que a liberalização das franquias vai trazer benefícios aos passageiros, já que quem viaja apenas com bagagem de mão não será mais "obrigado" a pagar por isso.

O superintendente de Acompanhamento de Serviços Aéreos da Anac, Ricardo Catanant, defendeu, em entrevista transmitida pelo Facebook em dezembro, "que isso deverá se refletir em melhores e mais diferenciados serviços”.

Conforme Catanant, o impacto da mudança no valor das tarifas deve ser sentido pelos passageiros a partir da metade do ano que vem. As companhias áreas ainda não deixaram claro se o fim da obrigatoriedade das bagagens vai resultar, necessariamente, em redução do preço do bilhete.