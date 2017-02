Reprodução

Uma bebê de apenas 10 meses morreu intoxicada depois de ingerir um produto de limpeza na manhã deste domingo (19.02), em Jaú (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, a bebê, os pais e o irmão, de 4 anos, estavam passando a semana na residência dos avós por conta de uma infestação de escorpiões na casa onde a família mora. Além dos avós, dois tios também moram no local.

Ainda de acordo com as informações, a avó fazia almoço na cozinha e o pai foi até o cômodo porque a menina estava com fome. A avó então pegou uma garrafa com rótulo de suco com um líquido roxo, colocou na mamadeira e ofereceu à bebê. Logo depois de beber o líquido, a menina começou a passar mal.

A família acionou o Serviço de Atendimento de Resgate de Urgência, que levou a bebê até a Santa Casa da cidade, mas ela não resistiu.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo. Na casa, a polícia apreendeu o recipiente com o produto de limpeza de coloração roxa; a garrafa com rótulo de suco, onde estava o líquido oferecido à criança de cor semelhante ao do produto de limpeza apreendido, e a mamadeira da vítima. O material será periciado.