Um avião da companhia Avianca que havia decolado de Cumbica, na Grande São Paulo, para Recife, em Pernambuco, retornou para o aeroporto e realizou um pouso de emergência na manhã desta quinta-feira (23). O pouso de emergência foi realizado porque o piloto percebeu fumaça na cabine.

O piloto do voo 3304 solicitou o retorno a Guarulhos às 7h41. Os bombeiros acionaram viaturas, para o caso de necessidade de contenção de fogo, mas não houve maiores problemas e as operações no aeroporto não foram afetadas.

A Avianca informou que todos os passageiros desembarcaram do avião e todas as bagagens foram retiradas do compartimento de carga. Às 8h13, os bombeiros e a equipe da GRU Airport, administradora do aeroporto, faziam uma vistoria na aeronave, que está em uma área isolada.

Nota da Avianca:

A Avianca Brasil informa que o painel da aeronave que realizava hoje o voo 6304 (São Paulo/Guarulhos – Recife) apresentou uma leitura atípica. Por precaução, o comandante optou por retornar ao aeroporto de origem.

A empresa destaca que a aterrissagem foi realizada em segurança e que o desembarque dos 156 passageiros transcorreu normalmente.

Neste momento, a companhia presta a assistência necessária aos clientes, providenciando reacomodações.

A Avianca Brasil lamenta pelo desconforto, mas ressalta que preza, acima de tudo, pela segurança de seus clientes e colaboradores.

Outro caso

Este é o segundo caso de princípio de incêndio em um avião registrado na Grande São Paulo em 24 horas. Na quarta-feira (22), um avião da Latam apresentou problemas em uma das turbinas durante a decolagem no aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, às 18h48. O aeroporto chegou a ficar fechado para pousos e decolagens, mas foi reaberto às 20h07.

Todos os passageiros estão bem. Os bombeiros fizeram o procedimento de resfriamento do equipamento. A aeronave foi rebocada para os passageiros desembarcarem.

Segundo a Latam, o voo JJ3264 iria a Confins, Belo Horizonte, e decolaria às 17h40. O princípio de incêndio ocorreu em uma das turbinas durante o procedimento de decolagem. A companhia afirma que abriu um processo para investigar as causas do incidente e que dará "toda a assistência necessária" aos passageiros.

O aeroporto de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo, iniciou as operações nesta quinta com transtornos após a chuva e o acidente com a aeronave que provocou o fechamento do terminal aéreo. Nesta manhã, o aeroporto tinha oito voos cancelados.