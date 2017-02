Reprodução/Ilustração

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a distribuição e venda de lotes de três marcas de canela em pó, após detectar presença de pelo de rato nos produtos. As resoluções com a proibição foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) que circula nesta sexta (03.02).

Uma das marcas proibidas foi a “Fã”, cujo lote do produto canela em pó – amido e açúcar -, detectado com pelo de roedor foi o de número 3855. O produto é distribuído por Junco-Industria e Comercio Ltda e fracionado por L & D Alimentícios Eireli – ME.

Outra marca foi a “Sacy”, lote 1607 (valido até 01/07/2018) do produto canela em pó, fabricado pela empresa Indústria e Comercio de Temperos Sacy Ltda.

Já a outra marca é a “Pachá”, lote 01/06MP, do produto canela em pó da China, embalagem de 30g, válido até 12/04/2017, fabricado pela empresa Arcos Comércio Importação Ltda.

Segundo consta nas resoluções, Laudo de Análise Fiscal definitivo (contraprova), emitido pelo Instituto Octávio Magalhães da Fundação Ezequiel Dias, apresentou resultados insatisfatórios na pesquisa de matéria estranha macroscópica e microscópica devido à presença de fragmentos de inseto e de pelo de roedor, matéria estranha indicativa de risco à saúde humana acima do limite de tolerância estabelecido, nos lotes dos produtos acimas descritos.

As três empresas estão proibidas de comercializar os lotes dos produtos e deverão promover o recolhimento do estoque existente no mercado imediatamente.