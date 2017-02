A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de um dos lotes do extrato de tomate “Quero”, produzido pela empresa Heinz Brasil S.A, após detectar pelo de rato no produto.

Conforme Resolução da Agência, publicada na edição desta segunda (20.02) do Diário Oficial da União (DOU), Laudo de Análise Fiscal do produto extrato de tomate da marca QUERO, apresentou resultado insatisfatório ao detectar matéria estranha indicativa de risco à saúde humana, pelo de roedor, acima do limite máximo de tolerância pela legislação vigente.

Diante da constatação, a Anvisa proibiu a distribuição e comercialização, em todo território nacional, do lote L. 11 07:35 do produto extrato de tomate.

Além disso, determinou que a empresa promova o recolhimento do estoque existente no mercado, relativo ao lote do produto descrito.