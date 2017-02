Brendan MCdermid/Reuters; Mike Segar/Reuters Trump, com a gravata lá embaixo e revelando a fita adesiva: piadas e enxurrada de memes

Foram tantos os ruídos protagonizados por Donald Trump desde que lançou sua candidatura, que só agora uma inofensiva peculiaridade passou a ser notada: a forma como o presidente americano usa a gravata.

O magnata não só ostenta o acessório ridiculamente longo, como também fixa a parte traseira com o auxílio de fita adesiva — um pecado mortal no mundo da moda.

Como Trump está longe de ser unanimidade, há quem não consiga ver inocência nem mesmo no modo como usa a gravata: ela seria mais uma demonstração de seu comportamento machista.

A ponta do acessório, sugerem alguns articulistas, guiaria o olhar do interlocutor para aquela região abaixo da linha do Equador.