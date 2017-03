Desde que deixou a prisão, onde passou seis anos depois de ter sido condenado pelo assassinato de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno voltou a aparecer nos noticiários esportivos em busca de um clube. O ex-jogador do Flamengo teria recebido propostas de diversos clubes, alguns deles até mesmo da Série A, mas pode estar mais perto de uma equipe da terceira divisão do Rio de Janeiro.

Segundo o jornal Extra, os advogados de Bruno fizeram contato com o Paduano, clube do município de Santo Antônio de Pádua, na Região Serrana do Rio de Janeiro: “O Paduano foi procurado pelos advogados para ver se viabilizava um possível retorno do Bruno. Fomos sondados, fizemos contatos por telefone, mas ainda não tem nada certo, nada assinado”, disse o advogado Lúcio Adolfo.

"É uma contratação que parece firme, mas é complicada tanto para ele quanto para qualquer clube que ele for. Eu tenho que ver todo o aparato jurídico que envolve a situação (...) Ele e o clube vão ter que estar preparados para as críticas”, completou.