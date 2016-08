O candidato a prefeito de Cuiabá pela coligação “Dante de Oliveira”, Wilson Santos (PSDB), defendeu a concessão dos serviços de água e esgoto, desde que seja feito um novo processo para a contratação de outra empresa.

“Cuiabá precisa de uma empresa capitalizada, que tenha condições de universalizar o abastecimento de água e cumprir as metas de saneamento. A CAB Cuiabá não pode mais ficar, pois descumpriu todas as metas estabelecidas em contrato e está sem dinheiro para mais investimentos”, disse.

No entanto, o candidato afirmou que, em caso de nova concessão, o contrato deve conter cláusulas mais duras, que obriguem a concessionária a cumprir todas as metas.

“O Município não tem capacidade de investimento para o saneamento, cuja universalização dos serviços deve custar em torno de R$ 800 milhões. Por isso, acredito que a concessão deve ser privada, mas com contrato que faça a empresa cumprir tudo o que for estabelecido”, disse Wilson Santos.

ETA Tijucal - Wilson Santos foi o responsável pela construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Tijucal. Inaugurada em março de 2010, durante o seu segundo mandato como prefeito, a ETA Tijucal tem capacidade para tratamento de 500 litros de água por segundo.

Após a extensão da rede e construção de novas adutoras, a capacidade de atendimento foi ampliada, com condições de atender mais de 150 mil pessoas de diferentes regiões de Cuiabá. A captação de água da ETA vem do Rio Coxipó.

“Nunca mais faltou água para bairros como Pedra 90, Tijucal, Altos da Serra, Dr. Fábio, Manduri, entre muitos outros. A ETA melhorou o atendimento e aumentou a produção de água da cidade. São obras como essa, que fazem a diferença na vida das pessoas, que vamos dar continuidade”, disse o candidato do PSDB.