Arquivo Apuração da eleições em VG será no Univag

A apuração, totalização e divulgação do resultado das Eleições 2016, em Várzea Grande, será no bloco D Pirâmide do campus UNIVAG Centro Universitário.

O instrumento particular de cessão gratuita de espaço físico foi assinado na nessa sexta-feira (26.08) pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), desembargadora Maria Helena Póvoas e pelo presidente da Instituição Educacional Mato-grossense, mantenedora do Univag Centro Universitário, Dráuzio Antônio Medeiros. O vice-presidente e corregedor do TRE-MT, desembargador Luiz Ferreira da Silva, também acompanhou a assinatura do documento. A eleição será no dia 2 de outubro de 2016.

"Ficamos extremamente gratos ao Univag pela colaboração com a Justiça Eleitoral. O espaço físico da instituição vem ao encontro das necessidades do Tribunal para a totalização dos votos no município de Várzea Grande", disse a desembargadora Maria Helena Póvoas.

O presidente da Instituição Educacional Mato-grossense (mantenedora do Univag), Dráuzio Medeiros, ressaltou que a universidade sempre se colocará à disposição para servir a sociedade, por meio de parcerias como esta, com a Justiça Eleitoral.

O espaço físico do Univag ficará à disposição da Justiça Eleitoral a partir das 8 horas do dia 1º, até as 6 horas do dia 3 de outubro. Além de ceder gratuitamente o espaço físico, a instituição também cederá à Justiça Eleitoral o link de dados (internet) de até 10 Mbps, durante todo o dia da eleição, das 8h à meia noite.

Assinaram como testemunhas o juiz auxiliar da Presidência do TRE-MT, Lídio Modesto da Silva Filho, e o diretor geral, Felipe Biato.