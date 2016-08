VG Notícias Pery Taborelli (PSC)

O deputado estadual e candidato a prefeito de Várzea Grande, Perry Taborelli (PSC) é mais rejeitado pelos eleitores do município, segundo pesquisa do Instituto Voice Pesquisas.

De acordo com o levantamento, 20% dos eleitores dizem quem não votariam em Taborelli para prefeito. O segundo mais rejeitado e o empresário Milton Dantas – o Miltão (PSOL) – com 11% de rejeição.

A prefeita e candidata a reeleição Lucimar Campos (DEM) aparece com 9,4% rejeição, enquanto que o empresário Alan Rener – o Alan da Top Gás (PV) ficou na quarta colocação com apenas 4,6%.

Conforme a pesquisa 8,6% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, enquanto que 39% não souberam dizer em quem não votariam. Outros 7,4% não responderam.

O Voice Pesquisas ouviu 500 eleitores em Várzea Grande, entre os dias 25 e 26 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 4,4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi feito com recursos do próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT - 09162/2016.

Intenções de voto - O Voice mostrou que Lucimar lidera nas intenções de voto no município, com 54,6%. Em seguida está o candidato Perry Taborelli (PSC), com 16,6%; seguido de Miltão (PSOL) e Alan da Top Gás (PV), ambos com 1,8%.

A pesquisa foi divulgada pelo site Midia News.