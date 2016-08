VG Notícias PT do B declara apoio oficialmente a Lucimar Campos

Em busca de estrutura de campanha e apoio político, o PT do B oficializou, na manhã deste domingo (28.08), apoio a prefeita Lucimar Campos, candidata à reeleição, pela coligação “Pra Avançar e Melhorar”.

O presidente do PT do B em Várzea Grande, Sidnei Magalhães, em entrevista ao VG Notícias, explicou que o compromisso que o partido mantinha era com a coligação “Várzea Grande de Todos Nós”, encabeçada pelo tucano, William Cardoso, que desistiu de disputar às eleições, e não com Alan da Top Gás da coligação “Várzea Grande Para Todos”. A declaração de Magalhães foi feita durante evento, na residência da prefeita Lucimar Campos, quando o dirigente do partido, vereadores e candidatos declararam oficialmente o apoio à democrata.

“Com a saída de William Cardoso, rompeu uma obrigação da gente se manter na coligação dele. Ouvimos nossos companheiros qual caminho devíamos seguir, e todos foram unânimes em buscar novas alternativas para acomodar nosso grupo para ajudar no apoio e estrutura de nossos candidatos para as eleições de outubro”, explicou.

Questionado se a legislação eleitoral permite que o PT do B deixe a coligação neste momento, em que as atas já foram registradas, Magalhães disse que sim, pela desistência de Willian Cardoso.

“A convenção foi feita pela coligação encabeçada pelo PSDB com o nome do William Cardoso, não tendo mais esta composição, o partido achou por bem não autorizar a permanência na coligação. Foi feita uma reunião e lavrada uma ata que será encaminhada ao Cartório Eleitoral, que o partido vai sair desta coligação”.

Magalhães disse que a coligação e a Justiça Eleitoral serão comunicados oficialmente nesta segunda-feira (29.08), por meio de Ata, que está sendo lavrada neste final de semana e negou que o PT do B esteja fazendo uma coligação “branca” com Lucimar Campos. O PT do B não coligou com nenhum partido na proporcional, e tem 28 candidatos a vereador. No total, a coligação “Pra Avançar e Melhorar” encabeçada pela prefeita Lucimar Campos conta com 14 siglas partidárias com o PT do B.