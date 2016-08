A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso (OAB/MT), lançou na tarde desta quinta-feira (25.08), aplicativo para denúncias eleitorais, intitulado “Eleitor Fiscal”, que estará disponível para os sistemas Android e IOs.

O lançamento ocorreu no plenário Mario Cardi Filho na Sessão do Conselho Estadual da OAB/MT com a presença da desembargadora Maria Helena Póvoas e do corregedor do TRE/MT Luiz Ferreira da Silva, que na presença dos conselheiros ressaltou a importância da iniciativa da entidade.

O aplicativo permite ao cidadão denunciar qualquer irregularidade verificada durante as campanhas eleitorais, além de trazer toda a legislação eleitoral.

Em Várzea Grande, a presidente da subseção (OAB/VG), Flavia Petersen Moretti receberá a apresentação do aplicativo na data de 01 de setembro deste ano, à partir das 17 horas, oportunidade em que irá nomear a Comissão Eleitoral da OAB/VG.

Além da apresentação do aplicativo aos advogados e munícipes, o evento contará com palestra do conselheiro estadual da OAB/MT, advogado Rodrigo Araújo, com o tema “A importância da OAB nas eleições municipais”.

De acordo com Flavia Moretti, a criação da comissão tem como objetivo combater o “Caixa 2” e outros crimes eleitorais, bem como, colaborar para que as eleições ocorram com tranquilidade e dentro da legalidade.