Reprodução

O candidato a prefeito de Cuiabá, deputado estadual Emanuel Pinheiro (PMDB), combateu a tese do alinhamento político, muito usado nas campanhas eleitorais, cujos candidatos contam com apoio de governantes.

De acordo com Emanuel Pinheiro, o alinhamento político é uma farsa e a população cuiabana é politizada e não cai mais nesta tese.

“A população cuiabana não é boba, é crítica, politizada e acompanha o processo político, esta tese do alinhamento é uma farsa” declarou o candidato em entrevista concedida nesta sexta-feira (26.08) à rádio CBN Cuiabá.

Para combater a tese, que pode ser utilizada pelo seu adversário político, deputado Wilson Santos (PSDB), que é do mesmo partido que o governador Pedro Taques, Pinheiro lembrou das eleições de 2012.

“Em 2012, o então governador Silval Barbosa apoiou declaradamente o Lúdio Cabral à Prefeitura de Cuiabá, e eu, como sempre fui deputado independente, era da base do governo na época, mas não atendi o pedido do governador e fui o único que apoiou Mauro Mendes à Prefeitura de Cuiabá, todos demais partidos seguiram o então governador Silval Barbosa, e apoiaram Lúdio Cabral, eu fiquei com o Mauro Mendes e fui coordenador geral da campanha, graças a Deus vitoriosa, e naquele momento se juntou à nós, o Blairo Maggi e Pedro Taques, ambos na época senadores da República, e combatemos na época o tal do alinhamento, que foi muito explorado pelo candidato Lúdio Cabral, e ganhamos nas urnas, a população cuiabana referendou nossos argumentos e elegeu Mauro Mendes prefeito de Cuiabá. Por isso, não há nenhuma necessidade do prefeito da Capital ser do mesmo grupo político do governador” disse.

Pinheiro disse ainda que o que importa são os projetos e as propostas. “Eu como prefeito de Cuiabá não vou pedir nada para mim, vou pedir para a população cuiabana, a qual o governador do Estado tem o compromisso com ela, foi o mais votado aqui e é cuiabano como eu. Então esta tese do alinhamento é uma tese frágil, é uma farsa política eleitoral para tentar confundir a cabeça da população” pontuou.