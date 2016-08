VG Notícias

O Ministério Público Eleitoral (MPE) emitiu parecer favorável à elegibilidade do candidato a prefeito de Várzea Grande pela coligação “Mudança com Segurança”, Pery Taborelli (PSC).

O pedido de impugnação foi protocolado pela coligação “Para Avançar e Melhorar”, da candidata à reeleição, Lucimar Campos (DEM) e pelo partido Democratas de Várzea Grande (DEM/VG).

“Depois de uma análise minuciosa na situação desse candidato, o Ministério Público Eleitoral se convenceu que ele não está inelegível”.

De acordo com o órgão, Taborelli tem três ações penais em trâmite no TJ/MT. Contudo, não há condenação transitada em julgada e nem condenação por decisão de órgão colegiado.

“Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela improcedência das ações de impugnação de registro de candidatura do candidato Pery Taborelli, com consequente deferimento de seu registro”, diz trecho do parecer.

A decisão será proferida pela juíza da 20ª Zona Eleitoral, Ester Belém.