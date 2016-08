TRE/MT

Os quase 32 mil eleitores de Mato Grosso convocados para trabalhar como mesários nas eleições municipais 2016, começaram a receber desde segunda-feira (29.08) treinamento para o exercício de suas funções no dia do pleito. As capacitações podem ser presenciais ou à distância (online).

Em Mato Grosso há 60 zonas eleitorais, tendo cada uma a responsabilidade de convocar e treinar os colaboradores (mesários, coordenadores, secretários de prédio, entre outros), que irão atuar nos locais de votação de sua circunscrição. Também compete a cada juízo eleitoral decidir qual será a forma utilizada para realizar a capacitação, presencial ou à distância.

O treinamento online é exclusivo para mesários convocados, o ambiente virtual oferece capacitação para eleições com ou sem biometria.

Após a conclusão de todas as aulas e exercícios, o mesário recebe uma declaração atestando sua participação no curso, seja presencial ou à distância. Esse documento garante aos participantes a dispensa do serviço (público ou privado), sem prejuízo de salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, por dois dias.

A 1ª Zona Eleitoral de Cuiabá irá realizar o treinamento online com os colaboradores que vão atuar como segundo mesário. "Optamos por fazer o treinamento presencial com os presidentes e aqueles que vão trabalhar como primeiro mesário, e secretários das mesas receptoras de votos. Os demais receberão a capacitação na modalidade à distância. Também poderão utilizar deste mecanismo os convocados para treinamento presencial que não puderem comparecer por motivos justificáveis", explicou a chefe do cartório eleitoral, Gilvana Martins.

Ela destaca que o treinamento online está sendo muito bem aceito pelos mesários. "O curso presencial exige que o mesário compareça ao local do treinamento no dia e horário marcados. Não há muita autonomia. Já o online permite que se capacitem nos horários que lhes seja mais favorável e, sendo assim, eles estão aderindo bem a essa modalidade de capacitação".

No curso, os mesários aprendem a importância de suas funções, as ações que devem desempenhar, quais as posturas éticas esperadas, como agir em casos de conflitos no interior da seção eleitoral e como garantir a acessibilidade visual, auditiva, física e de votação a todos os eleitores. Também são trabalhados temas como montagem da seção; sigilo do voto; procedimentos como identificação e habilitação do eleitor; identificação híbrida do eleitor; e situações especiais.

Convocada para atuar como segundo mesário, Ediele da Silva Almeida, 20 anos, irá realizar o treinamento online. Ela vai trabalhar pela primeira vez nas eleições deste ano e garante que o curso é completo, didático e de fácil compreensão. “A capacitação tem o conteúdo escrito e em vídeo. Temos acesso a todas as informações necessárias para o desempenho de nossas funções. Além disso, o curso online facilitou minha vida, pois tenho outras atribuições e, assim, posso gerenciar meus horários de treinamento”.