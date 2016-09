assessoria

Aproveitar as oportunidades e fomentar a geração de emprego e renda vai levar o município de Várzea Grande a criar a Agência de Desenvolvimento onde terão assento e voto além do Conselho das Cidades (entidade em nível federal, estadual e municipal – Concidades), a Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande - ACIVAG, a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, a Associação Comercial e Industrial do Cristo Rei - ACIC, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil em Várzea Grande entre outras entidades que serão chamadas a discutir e contribuir com a administração municipal.

A proposta em elaboração será apresentada pela prefeita Lucimar Campos (DEM) da Coligação Pra Avançar e Melhorar e quer colocar em prática a execução de políticas públicas após discussão e debates. “O Poder Executivo Municipal quer ouvir do comércio, da indústria e de entidades representativas qual a melhor solução para se fomentar o desenvolvimento de Várzea Grande que já empunhou o titulo de Cidade Industrial de Mato Grosso”, disse a prefeita e candidata a reeleição lembrando que sempre defendeu essa interlocução com as forças vivas da sociedade várzea-grandense, mas como assumiu um mandato extemporâneo não foi possível colocar em prática essa intenção.

Ela acrescentou que vai pedir para as empreiteiras ou empresas que prestam serviço para o município de Várzea Grande, que retomou nos últimos meses sua capacidade de investimento, que separem parte das vagas de emprego para os jovens iniciantes em suas carreiras. “Temos que construir meios e maneiras para atender a todos, jovens, adultos e até mesmo idosos que precisam e podem trabalhar e torná-los economicamente ativos, fazendo com que o município cresça ainda mais e contemple a todos que nela vivem”, disse a prefeita e candidata.

“Em um eventual novo mandato, vamos sim repartir, sem abrir mão de nossa obrigação enquanto Poder Público, todos os segmentos economicamente ativos ou não com o único interesse, resgatar o título de Cidade Industrial, retomando o desenvolvimento por igual de todo o município. Quem aqui estiver terá não apenas voz como também voto e poder de decisão, pois o interesse maior é Várzea Grande e sua gente”, explicou Lucimar Campos.

No Plano de Governo da Coligação Pra Avançar e Melhorar para um novo mandato, a equipe econômica, colocou como suporte imediato e emergencial para retomar o desenvolvimento e o crescimento econômico de Várzea Grande, potencializar a implantação do Parque Tecnológico.

Este novo modelo de gestão é o primeiro do Centro Oeste do Brasil e fomentará através das entidades de ensino como as Universidades, Federal de Mato Grosso – UFMT, Estadual de Mato Grosso – Unemat e o Instituto Federal de Mato Grosso, além de outras entidades privadas de ensino o fornecimento de mão de obra técnica especializada para as eventuais empresas e indústrias que já sinalizam em instalar no Parque Tecnológico graças aos incentivos e benefícios a serem concedidos.

“Precisamos e vamos ouvir os empresários através da Câmara de Dirigentes Logistas – CDL; Associação Comercial e Industrial – ACIVAG; Associação Comercial e Industrial do Cristo Rei – ACIC; OAB; Ministério Público e outras entidades que representam a economia como um todo”, ponderou a prefeita Lucimar Campos, assegurando que todos terão voz e voto para participar, ajudar a decidir as políticas de interesse geral. “Eu sou passageira, é claro que vou deixar várias sementes plantadas e germinando em prol de nossa gente e Várzea Grande, mas ambos ficarão tanto a população quanto a cidade junto com essas instituições para continuar crescendo, se desenvolvendo e prosperando, essa é minha vontade”, disse.