VG Notícias prefeita Lucimar Campos (DEM)

A prefeita de Várzea Grande e candidata a reeleição, Lucimar Campos (DEM), lidera a disputa eleitoral no município com 38% de vantagem. Os dados são do Instituto Voice Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, na modalidade estimulada em que é oferecida aos entrevistados uma relação com os nomes dos candidatos, a democrata tem 54,6% das intenções de voto, seguida pelo deputado estadual Perry Taborelli (PSC), com 16,6%.

Os empresários Milton Dantas – o Miltão (PSOL) e Alan Rener – o Alan da Top Gás (PV), aparecem empatados com 1,8%. Os eleitores indecisos somaram 15,8%, os brancos e nulos somaram 9%.

O Voice Pesquisas ouviu 500 eleitores em Várzea Grande, entre os dias 25 e 26 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 4,4%, para mais ou para menos.

O levantamento foi feito com recursos do próprio instituto e está registrado no TRE-MT sob o nº MT - 09162/2016.

Voto espontâneo - Na modalidade espontânea, quando o pesquisador apenas pergunta em quem o eleitor irá votar, sem apresentar uma relação de nomes, o resultado foi o seguinte: Lucimar ficou com 37,2%; Taborelli com 6,4%; Miltão e Alan da Top Gás, com 0,6% cada.

Os eleitores indecisos totalizaram 48,6%, enquanto que os nulos e brancos somaram 6,4%.

A pesquisa foi divulgada pelo site Midia News.